Гороскоп на 5 січня: вдалий день у Близнюків, зміна роботи у Скорпіонів

У такі дні легше звикнути до нових обставин

У 2026 році удача посміхнеться багатьом знакам Зодіаку. Тим часом "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 5 січня, щоб ви заздалегідь дізналися, яким буде цей понеділок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У стосунках можливі несподівані складнощі, інколи втручання третьої сторони. Вирішувати такі ситуації варто не ревнощами, а розумом та хитрістю. У спілкуванні з людьми стануть у пригоді такт і стриманість.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зверніть увагу на здоров’я та харчування, не нехтуйте відпочинком, особливо в робочий час, щоб не перегоріти. Будьте уважні на дорогах та одягайтесь за погодою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Завтра – рідкісний день з особливо сприятливою енергією. Нічні світила дарують сильну творчу силу. Кохання та справи обіцяють удачу, а нові починання будуть йти легко та успішно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Настав час зайнятися тим, що ви давно відкладали. В особистому житті можливі нові захопливі пригоди — вони особливо цікаві для тих, хто є вільним, але можуть створити труднощі для тих, хто вже у стосунках.

Лев (23 липня — 21 серпня)

День тихий, енергії пасивні, тож краще не планувати активних дій та подвигів, інакше можна виснажити свої сили. Найкращі результати принесе копітка, стабільна робота — спокійні справи завтра особливо цінні.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся не відкладати справи. Дуже важливо встигати виконувати все вчасно, не покладатися на випадок та везіння, а брати відповідальність на себе.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

З великою ймовірністю навколо опиняться два типи людей: миротворці та провокатори. Намагайтеся підтримувати перших, щоб не нажити ворогів і зберегти повагу друзів, колег та близьких.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У такі дні легше пристосуватись до нових обставин. Можна сміливо вирушати у далекі поїздки, змінювати роботу чи знайомитись з новими людьми. Корисно для енергії переставити меблі. Не бійтеся мріяти та будувати плани на майбутнє.

Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Зверніть увагу на своє емоційне та духовне здоров’я. Йдеться про те, щоб стати сильнішим, сміливішим і впевненішим. Завтра це зробити буде легше, ніж будь-якого іншого дня.

Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Подумайте про свої перспективи та майбутнє. Налаштуйтеся на позитив та забудьте про минулі труднощі. У другій половині дня може виникнути гостра потреба у спілкуванні — не залишайтеся на самоті.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

Час переходити від слів до справи. Всесвіт випромінює творчу енергію і готовий ділитися нею з вами. Відмінний час для роботи, розваг та пошуку кохання. День обіцяє яскраві емоції та емоційне піднесення.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня краще не розповідати про свої плани на майбутнє — зайві розмови можуть стати на заваді їх реалізації. Головне правило дня: менше слів, більше дій. Бережіть себе від зневіри та апатії.