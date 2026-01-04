Ждем два месяца: политолог рассказал, закончится ли война в 2026 году

Экономика остается самым слабым звеном в агрессивной политике Кремля

Новый 2026 год для завершения войны в Украине может быть более благоприятным, чем прошлый. Именно в этом году несколько факторов могут вынудить главу Кремля сесть за стол переговоров.

Дальнейший ход российско-украинской войны можно будет спрогнозировать уже через два месяца. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, в начале 2025 года новый президент США Дональд Трамп только пришел к власти и не смог завершить войну в озвученные им сроки, он начал настаивать на мирных переговорах между Украиной и РФ. Таким образом он запустил новый процесс урегулирования ситуации.

"Поэтому, мне кажется, что все-таки в 2026-м году будет завершение, ну, давайте так назовем, активной фазы боевых действий. То есть вряд ли, ну, не факт, что это будет там прямое какое-то мирное соглашение, мне вообще сложно его достаточно представить даже на фоне всех этих переговоров, но какая-то история с завершением активной фазы боевых действий, она может иметь место", — сказал Рейтерович.

Как отметил политолог, именно в 2026 году могут проявиться большие проблемы в российской экономике. Это признают даже провластные, не говоря уже об оппозиционных, российские экономисты.

"Они говорят, что все, нет уже потенциала для роста. Нет потенциала для перекачки, грубо говоря, ресурсов из одной сферы в другую. Даже Путин это признал, когда сказал, что у нас рост ВВП — 1%. Хотя официальный рост ВВП у них 0,4%. Но это официальная позиция. В реальности это минус, это явно не плюс. Так вот, российская экономика перейдет в состояние каннибализации, то есть она сама себя начнет пожирать, грубо говоря", — объяснил Рейтерович.

Он привел пример, когда россияне из трех танков, стоящих на хранении, делают один или два, если повезет. Это связано с отсутствием комплектующих.

"И то же у них уже с экономикой. Да, у них будет развиваться военная сфера ВПК. Они будут вливать туда и дальше деньги, но уже за счет других отраслей, которые, ну, мягко говоря, не видят никаких перспектив для развития", — отметил Рейтерович.

Игорь Рейтерович

В частности, он подчеркнул, что этот фактор и будет определяющим. И именно поэтому глава Кремля Владимир Путин так спешит.

"Путин кричит о том, что мы все решим на поле боя, потому что он понимает, что у него действительно очень ограниченное время. И если за это время он не достигнет каких-то определяющих успехов, ну, тогда все придется садиться за стол переговоров, но это будут не те переговоры, которые он себе представляет", — отметил политолог.

Он предположил, что это может решиться в ближайшие месяцы. Уже в марте можно будет понять дальнейший сценарий.

"Мы просто тогда поймем, куда дальше двигаться. Да, Россия может попытаться подготовиться к какому-то весеннему или даже летнему наступлению, но, понимаете, это придется уже делать исключительно за счет мобилизации. А мобилизация — это очень непопулярная тема, которой Путин боится. Не потому, что россияне не пойдут, они пойдут, скорее всего, потому что они, ну, не сильно прячутся от этих вещей", — резюмировал Рейтерович.

