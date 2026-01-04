Чекаємо два місяці: політолог розповів, чи закінчиться війна у 2026 році

Економіка залишається найслабшою ланкою в агресивній політиці Кремля

Новий 2026 рік для завершення війни в Україні може бути більш сприятливим ніж минулий. Саме в цьому році кілька факторів можуть змусити очільника Кремля сісти за стіл перемовин.

Подальший хід російсько-української війни можна буде спрогнозувати вже за два місяці. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політолог Ігор Рейтерович.

За його словами, на початку 2025 року новий президент США Дональд Трамп тільки прийшов до влади і не зміг завершити війну в озвучені ним строки, він почав наполягати на мирних перемовинах між Україною та РФ. Таким чином, він запустив новий процес врегулювання ситуації.

"Тому, мені здається, що все ж таки у 2026-му році ми будемо мати завершення, ну, давайте так назвемо, активної фази бойових дій. Тобто навряд чи, ну, не факт, що це буде там прям якась мирна угода, мені взагалі складно її достатньо уявити навіть на фоні всіх цих перемовин, але якась історія з завершенням активної фази бойових дій, вона може мати місце", — сказав Рейтерович.

Як зазначив політолог, саме у 2026 році можуть проявитись великі проблеми в російській економіці. Це визнають навіть провладні, не кажучи вже про опозиційних, російські економісти.

"Вони говорять, що все, немає вже потенціалу для росту. Немає потенціалу для перекачування, грубо кажучи, ресурсів там з однієї сфери в іншу. Навіть Путін це визнав, коли сказав, що у нас зростання ВВП — 1%. Хоча офіційне зростання ВВП в них 0,4%. Але це офіційна позиція. В реальності це мінус, це явно не плюс. Так от, російська економіка перейде до стану канібалізації, тобто вона сама себе почне пожирати, грубо кажучи", — пояснив Рейтерович.

Він навів приклад, коли росіяни з трьох танків, які стоять на зберіганні, роблять один або два, якщо пощастить. Це пов'язано з відсутністю комплектуючих.

"І те ж саме в них вже з економікою. Так, в них буде розвиватися військова сфера ВПК. Вони будуть вливати туди й далі гроші, але вже за рахунок інших галузей, які, ну, м'яко кажучи, не бачать жодних перспектив для розвитку", — зазначив Рейтерович.

Ігор Рейтерович

Зокрема він наголосив, що цей фактор і буде визначальним. І саме через це глава Кремля Володимир Путін так поспішає.

"Путін кричить про те, що ми все вирішимо на полі бою, бо він розуміє, що в нього насправді дуже обмежений час. І якщо за цей час він не досягне якихось визначальних успіхів, ну, тоді все, доведеться сідати за стіл перемовин, але це будуть не ті перемовини, які він собі уявляє", — зазначив політолог.

Він припустив, що це може вирішитись в наближчі місяці. Вже у березні можна буде зрозуміти подальший сценарій.

"Ми просто тоді зрозуміємо, куди далі рухатися. Так, Росія може спробувати підготуватися до якогось там весняного чи навіть літнього наступу, але, розумієте, це доведеться вже робити виключно за рахунок мобілізації. А мобілізація — це дуже непопулярна тема, якої Путін боїться. Не тому, що росіяни не підуть, вони підуть скоріш за все, тому що вони, ну, не сильно ховаються від цих речей", — резюмував Рейтерович.

