Путин не поддержит? Кто из союзников не станет помогать Венесуэле

Страны в этой ситуации намерены сохранять собственные интересы

Ни одна из стран, ранее заявлявших о поддержке Венесуэлы, не готова оказать ей реальную военную помощь. Они, вероятнее всего, ограничатся лишь словесными заявлениями, дабы избежать конфронтации со Штатами.

Что нужно знать:

Иран способен лишь на символическую поддержку или консультации

Китай не станет защищать режим Мадуро ценой эскалации конфликта с Вашингтоном

Россияне будет вовлекаться в военный конфликт

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Кошмар Кремля в Венесуэле: оставит ли арест Мадуро Путина без денег на войну".

Эксперт программы исследования Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко отметил, что аналогичный подход демонстрирует и Иран.

В Иране такая же ситуация — он может оказать лишь символическую поддержку или консультации, но вступать в прямой конфликт с США, тем более, в западном полушарии он не сможет объясняет он.

Аналитик напомнил, что события прошлого года, когда территория Ирана подвергалась атакам со стороны США, показали неготовность страны к открытому конфликту с Вашингтоном.

Китай, по мнению Фечко, также будет действовать исходя из прагматических интересов.

Китай постарается сохранить прагматические интересы. "Несмотря на то, что у него есть свои инвестиции, но вряд ли он будет защищать Мадуро с риском более тесного противостояния с Соединенными Штатами отметил собеседник.

Эксперт напоминает, что за несколько часов до военных действий прошла встреча Мадуро со спецпредставителем Си Цзиньпиня.

Однако реальной военной поддержки в Каракас ни одна из стран ни вне региона, ни с территории Латинской Америки, не предоставит и воевать за венесуэльский режим никто не будет собираться заключает аналитик.

Предыстория

В ночь на 3 января 2026 года в столице Венесуэлы Каракасе прозвучала серия мощных взрывов. Американские спецназовцы из элитного подразделения "Дельта" провели молниеносную операцию и захватили президента Николаса Мадуро вместе с его супругой. Главу страны вывезли из Венесуэлы для привлечения к уголовной ответственности в США по обвинениям в наркотерроризме и других преступлениях.

В сети показали первые кадры после прибытия Мадуро в Нью-Йорк.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки Мадуро грозит четыре пожизненных срока. Он обвиняется по трём статьям:

Участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью;

Контрабанда кокаина в США;

Использование и хранение пулемётов и взрывчатых устройств в рамках наркотеррористической деятельности.

