Голодная кутья 2026. Что обязательно должно быть на столе в Крещенский Святвечер и от чего нужно отказаться
Как накрыть стол, чтобы не согрешить — детали в материале
Накануне великого праздника Крещения Господня верующие отмечают Крещенский Святвечер. В 2026 году этот вечер традиционно объединяет семьи за торжественной, но скромной трапезой. Этот день считается временем строгого воздержания, что отразилось и на народном названии праздника — "Голодная кутья".
В 2026 году Крещенский Святвечер (Второй Святвечер) отмечается 5 января (по новоюлианскому календарю). Это день строгого поста, поэтому все блюда должны быть постными. Согласно церковным и народным традициям, приступать к ужину можно только после освящения воды в храме или появления первой звезды на небе. Весь праздничный стол должен состоять исключительно из постных продуктов.
Центральное место на столе занимает кутья, которую в этот вечер готовят без излишеств, и узвар. Также хозяйки подают постный борщ, вареники и рыбу (она допускается). Считается, что такая трапеза помогает духовно и телесно подготовиться к принятию святой крещенской воды.
Что обязательно должно быть на столе
Традиционно на Крещенский Святвечер готовят нечетное количество блюд (обычно 7 или 9), в отличие от 12 блюд на Рождество, хотя в некоторых регионах Украины придерживаются числа 12 и в этот вечер.
Обязательными являются два блюда:
- "Голодная кутья" — главное ритуальное блюдо из пшеницы (или риса), меда, мака и орехов. В отличие от рождественской, в нее не принято добавлять много сливок или масла.
- Узвар — компот из сухофруктов (яблок, груш, чернослива), символизирующий жизнь и очищение.
Другие традиционные блюда:
- Постный борщ (часто с грибными "ушками").
- Вареники с капустой, картофелем или грибами.
- Рыбные блюда (заливное, жареная рыба или сельдь).
- Постные голубцы с рисом и грибами.
- Блюда из бобовых (горох или фасоль).
- Постная выпечка: пампушки, пироги или печенье "кресты".
Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, по новоюлианскому календарю отмечается 6 января, и в этом году выпадает на вторник. На праздник в Украине ожидается снег и мокрый снег.