Новые даты зимних праздников. Как украинцы отмечают по-новому Рождество, Маланки и Крещение (календарь)
-
-
Украина отказалась от юлианского календаря
До нового 2026 года осталось совсем немного времени, при этом многие украинцы все еще путаются в датах зимних праздниках. Ведь с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ), а позже и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь.
"Телеграф" подчеркивает, что даты значимых религиозных праздников изменились. Теперь они отмечаются христианами восточного обряда в Украине на 13 дней раньше.
Перенос зимних праздников: когда отмечаются по-новому
- День святого Николая теперь отмечается 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Сочельник переносится на 24 декабря (ранее 6 января)
- Рождество Христово празднуется 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы отмечается 26 декабря (вместо 8 января)
- Старый Новый год, Маланка и Щедрый Вечер теперь празднуются с 31 декабря по 1 января (ранее 13-14 января)
- Крещение переносится на 6 января (ранее 19 января)
В церковном календаре за новым стилем идет Рождественский пост. Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.