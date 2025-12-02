Укр

Новые даты зимних праздников. Как украинцы отмечают по-новому Рождество, Маланки и Крещение (календарь)

Татьяна Кармазина
Календарь зимних праздников
Календарь зимних праздников. Фото Телеграф

Украина отказалась от юлианского календаря

До нового 2026 года осталось совсем немного времени, при этом многие украинцы все еще путаются в датах зимних праздниках. Ведь с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ), а позже и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь.

"Телеграф" подчеркивает, что даты значимых религиозных праздников изменились. Теперь они отмечаются христианами восточного обряда в Украине на 13 дней раньше.

Перенос зимних праздников: когда отмечаются по-новому

  • День святого Николая теперь отмечается 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Сочельник переносится на 24 декабря (ранее 6 января)
  • Рождество Христово празднуется 25 декабря (вместо 7 января)
  • Собор Пресвятой Богородицы отмечается 26 декабря (вместо 8 января)
  • Старый Новый год, Маланка и Щедрый Вечер теперь празднуются с 31 декабря по 1 января (ранее 13-14 января)
  • Крещение переносится на 6 января (ранее 19 января)
Календарь зимних праздников 2025 2026 в Украине
Календарь зимних праздников 2025-2026 в Украине

В церковном календаре за новым стилем идет Рождественский пост. Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.

