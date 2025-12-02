Новые даты зимних праздников. Как украинцы отмечают по-новому Рождество, Маланки и Крещение (календарь)

Украина отказалась от юлианского календаря

До нового 2026 года осталось совсем немного времени, при этом многие украинцы все еще путаются в датах зимних праздниках. Ведь с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ), а позже и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь.

"Телеграф" подчеркивает, что даты значимых религиозных праздников изменились. Теперь они отмечаются христианами восточного обряда в Украине на 13 дней раньше.

Перенос зимних праздников: когда отмечаются по-новому

День святого Николая теперь отмечается 6 декабря (вместо 19 декабря)

теперь отмечается 6 декабря (вместо 19 декабря) Сочельник переносится на 24 декабря (ранее 6 января)

переносится на 24 декабря (ранее 6 января) Рождество Христово празднуется 25 декабря (вместо 7 января)

празднуется 25 декабря (вместо 7 января) Собор Пресвятой Богородицы отмечается 26 декабря (вместо 8 января)

отмечается 26 декабря (вместо 8 января) Старый Новый год , Маланка и Щедрый Вечер теперь празднуются с 31 декабря по 1 января (ранее 13-14 января)

, и теперь празднуются с 31 декабря по 1 января (ранее 13-14 января) Крещение переносится на 6 января (ранее 19 января)

Календарь зимних праздников 2025-2026 в Украине

В церковном календаре за новым стилем идет Рождественский пост. Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.