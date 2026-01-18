Счастье может покинуть дом: не делайте этого в праздник 18 января, если не хотите жить в скандалах

Не игнорируйте 18 января важных запретов и традиций

В воскресенье, 18 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. По старому стилю этот праздник припадал на 31 января.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Афанасий Александрийский — один из отцов Церкви, который защищал христианскую веру и выступал против ересей, за что не раз подвергался гонениям.

Кирилл Александрийский был известным архиепископ и богословом. Он укрепил основные христианские учения и оставил важные духовные труды.

Что можно делать 18 января:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святителям Афанасию и Кириллу, прося защиты, мудрости и помощи;

Согласно народным поверьям, сегодня в дом нужно принести веточку рябины — считалось, что она оберегает жилище от зла и нечистой силы;

В старину в этот праздник обходили дом со свечой и молитвой, чтобы защитить его от всего недоброго и сохранить мир в семье.

Что можно и нельзя делать 18 января

Что нельзя делать 18 января:

Сегодня нельзя выбрасывать мусор после заката, потому что можно призвать несчастья и беды;

Не рекомендуется устраивать новоселье, иначе в доме будет много громких ссор и скандалов;

Нельзя брать и давать деньги в долг, чтобы не утратить достаток и финансовую удачу;

Следует избегать конфликтов, резких слов и выяснения отношении, иначе счастье может надолго покинуть дом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных и праздников будет в украинцев в 2026 году. Полный календарь с важными датами.