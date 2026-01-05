Голодна кутя 2026. Що обов’язково має бути на столі у Хрещенський Святвечір і від чого треба відмовитись

Як накрити стіл, щоб не згрішити — деталі у матеріалі

Напередодні великого свята Хрещення Господнього віряни святкують Хрещенський Святвечір. У 2026 році цей вечір традиційно поєднує сім’ї за урочистою, але скромною трапезою. Цей день вважається часом суворої помірності, що позначилося і на народній назві свята — "Голодна кутя".

У 2026 році Хрещенський Святвечір (Другий Святвечір) відзначається 5 січня (за новоюліанським календарем). Це день суворого посту, тому всі страви мають бути пісними. Згідно з церковними та народними традиціями, розпочинати вечерю можна тільки після освячення води в храмі або появи першої зірки на небі. Весь святковий стіл повинен складатися виключно із пісних продуктів.

Центральне місце на столі займає кутя, яку цього вечора готують без надмірностей, і узвар. Також господині подають пісний борщ, вареники та рибу (вона допускається). Вважається, що така трапеза допомагає духовно і тілесно підготуватися до прийняття святої водохресної води.

Що обов’язково має бути на столі

Традиційно на Водохрещі готують непарну кількість страв (зазвичай 7 або 9), на відміну від 12 страв на Різдво, хоча в деяких регіонах України дотримуються числа 12 і цього вечора.

Обов’язковими є дві страви:

"Голодна кутя" — головна ритуальна страва з пшениці (або рису), меду, маку та горіхів. На відміну від різдвяної, до неї не заведено додавати багато вершків або масла. Узвар — компот із сухофруктів (яблук, груш, чорносливу), що символізує життя та очищення.

Інші традиційні страви:

Пісний борщ (часто з грибними "вушками").

Вареники з капустою, картоплею чи грибами.

Рибні страви (заливна, смажена риба або оселедець).

Пісні голубці з рисом та грибами.

Страви з бобових (горох чи квасоля).

Пісна випічка: пампушки, пироги або печиво "хрести".

Нагадаємо, що Хрещення Господнє, або Богоявлення, за новоюліанським календарем відзначається 6 січня, і цього року випадає на вівторок. На свято в Україні очікується сніг та мокрий сніг.