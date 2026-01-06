Год испытаний и вызовов: трем знакам восточного гороскопа будет тяжело в 2026-м

Год Красной Огненной Лошади станет непростым для некоторых знаков восточного гороскопа

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только в середине февраля. Однако астрологи уже сделали прогнозы, для кого этот год будет настоящим испытанием на прочность и силу духа.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых стоит приготовиться к сложным моментам и временным трудностям в 2026 году.

Как оказалось, в этом списке три знака — Крыса, Бык и Петух. Об этом пишет Marie Claire.

Крыса

В восточном гороскопе Крыса и Лошадь находятся в состоянии прямого противоборства. Именно поэтому 2026-й год может стать трудным для Крыс. Возможны конфликты, финансовые проблемы и внезапные перемены в планах и ожиданиях. То, что раньше работало и приносило результат, в этом году может начать сбоить. Главный совет для Крыс на год Лошади — "затаиться и наблюдать". Избегайте авантюр и крупных инвестиций, доверяйте, но проверяйте.

Животны китайского гороскопа. Фото: сгенерированно ИИ

Бык

Быки всегда за порядок и стабильность, а стихия Огненной Лошади — это о хаосе и спешке. Поэтому Быкам в этом году придется нелегко. Вас постоянно будут подгонять, заставлять нервничать и срываться. Возможны проблемы в отношениях с близкими людьми и коллегами на работе. Главный совет на год — не пытайтесь контролировать все и сразу. В этом году ваш главный козырь — это гибкость и спокойствие.

Петух

Для Петухов год Огненной Лошади пройдет под эгидой вынужденных трансформаций. Вам придется столкнуться с жесткой конкуренцией и новыми вызовами, поэтому запаситесь терпением, выдержкой и мудростью. Огненная энергия года может провоцировать вас на споры, которые обернутся против вас. Поэтому дважды подумайте, стоит ли лезть на рожон. Главный совет на год — "фильтруйте" выражения и не вступайте в открытые конфликты на работе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что трудные решения приведут эти знаки Зодиака к счастью в Новом году. К чему стоит приготовиться.