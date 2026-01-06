Рік випробувань та викликів: трьом знакам східного гороскопу буде важко у 2026-му

Рік Червоного Вогняного Коня стане непростим для деяких знаків східного гороскопу

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише в середині лютого. Проте астрологи вже зробили прогнози, для кого цей рік буде справжнім випробуванням на міцність та силу духу.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких варто приготуватися до складних моментів та тимчасових труднощів у 2026 році.

Як виявилося, у цьому списку три знаки — Щур, Бик та Півень. Про це пише Marie Claire.

Щур

У східному гороскопі Щур і Кінь перебувають у стані прямого протиборства. Саме тому 2026 рік може стати важким для Щурів. Можливі конфлікти, фінансові проблеми та раптові зміни у планах та очікуваннях. Те, що раніше працювало і давало результат, цього року може почати збоїти. Головна порада для Щурів на рік Коня — "затаїтися і спостерігати". Уникайте авантюр та великих інвестицій, довіряйте, але перевіряйте.

Тварини китайського гороскопу. Фото: згенеровано ШІ

Бик

Бики завжди за порядок і стабільність, а стихія Вогняного Коня — це про хаос і поспіх. Тож Бикам цього року доведеться нелегко. Вас постійно підганятимуть, змушуватимуть нервувати і зриватися. Можливі проблеми у відносинах із близькими людьми та колегами на роботі. Головна порада на рік — не намагайтеся контролювати все й одразу. Цього року ваш головний козир — це гнучкість та спокій.

Півень

Для Півнів рік Вогняного Коня пройде під егідою вимушених трансформацій. Вам доведеться зіткнутися з жорсткою конкуренцією та новими викликами, тому запасіться терпінням, витримкою та мудрістю. Вогняна енергія року може провокувати на суперечки, які обернуться проти вас. Тому двічі подумайте, чи варто лізти на рожен. Головна порада на рік — "фільтруйте" висловлювання і не вступайте у відкриті конфлікти на роботі.

