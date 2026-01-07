Сорвут куш в 2026 году: у каких знаков по восточному гороскопу произойдет прорыв во всех сферах жизни

Этим знакам будет во всем везти

За восточным гороскопом 2026 год пройдет под покровительством Огненного Коня. Этот период астрологи называют временем резких сдвигов, смелых решений и вознаграждения за риски. Однако максимум с этого года получат лишь два знака Зодиака, в то же время некоторых ждут серьезные изменения.

По данным издания netmums, абсолютными счастливчиками можно считать Коня и Дракона. В 2026 году их ждут прорывы во всех сферах жизни.

Лошадь – главный фаворит 2026 года

Это максимально логично и без мистики – год Коня всегда работает на Коня. Этот знак будет на пике энергии, но только если готов действовать, а не ждать. В 2026-м это проявляется сразу в нескольких сферах:

Карьера и деньги — резкий скачок, новые должности, собственные проекты, решения, которые долго откладывались.

— резкий скачок, новые должности, собственные проекты, решения, которые долго откладывались. Личная жизнь – ясность вместо сомнений, – новый уровень отношений или быстрое завершение токсичных.

– ясность вместо сомнений, – новый уровень отношений или быстрое завершение токсичных. Самореализация — вы перестанете сомневаться в своих силах и начнете уверенно действовать.

Однако будьте осторожны – прорыв произойдет не автоматически. Лошадь выигрывает только в том случае, если будет действовать быстро и не будет оглядываться на одобрение других.

Знак Зодиака Лошадь по китайскому гороскопу. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Дракон – неожиданный счастливчик

Второй знак, которому 2026 обещает масштабный прорыв, — Дракон. Энергия Огня Лошадь "подкармливает" амбиции Дракона, а не конфликтует с ними. Что именно меняется для Драконов:

Статус и влияние — 2026-й усилит лидерские позиции, позволит стать лидером или руководителем.

— 2026-й усилит лидерские позиции, позволит стать лидером или руководителем. Финансы — появятся возможности, которых раньше просто не было — из-за людей, репутации или удачного момента.

— появятся возможности, которых раньше просто не было — из-за людей, репутации или удачного момента. Внутреннее состояние будет меньше хаоса, больше контроля над собственной жизнью.

Западные прогнозы часто называют этот год для Дракона периодом реализации накапливавшегося годами потенциала, но не имевшего правильных условий. Однако не стоит романтизировать — без ваших усилий ничего не удастся.

