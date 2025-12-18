Начнете жизнь с чистого листа: эти четыре знака Зодиака ждет переезд в 2026 году

Четырем знакам Зодиака стоит готовиться к переезду и путешествиям в новом 2026 году

Совсем скоро украинцы будут отмечать Новый 2026 год. Для некоторых он будет особенно успешным и счастливым, а других ждут переезды и жизнь с чистого листа. Как оказалось, в списке тех, кому стоит готовиться к переездам, четыре знака Зодиака — это Овны, Близнецы, Львы и Стрельцы.

"Телеграф" рассказывает, что ждет эти знаки Зодиака в новом 2026 году и к чему им нужно приготовиться.

В новом 2026 году Овны, Близнецы, Львы и Стрельцы могут столкнуться с потребностью сменить место проживания. Об этом пишет Cafe Astrology.

Овен

Для Овнов новый 2026 год станет годом "второго дыхания". Вам придется пересмотреть фундамент своей жизни и возможно начать все с нового листа. Первым шагом к этому станет переезд — и не просто смена квартиры, а переезд в другой город или страну. Причиной такого решения в первую очередь может стать стремление к полной независимости или выгодное предложение по работе.

Близнецы

Уже в середине весны 2026 года вы почувствуете, что старые стены буквально "давят". Это заставит вас задуматься о кардинальных переменах, в том числе и о смене места жительства. Вы можете проснуться утром и решить, что хотите жить у моря или в центре мегаполиса. У вас появится жажда обновления и потребность в личном пространстве.

Лев

Летом 2026 года в жизни Львов может наступить момент, когда переезд станет для вас символом социального роста. Вы будете выбирать место, которое подчеркивает ваш статус. А причиной этому может стать стремительный карьерный взлет или желание начать жизнь с чистого листа в месте, где вас никто не знает.

Стрелец

Для Стрельцов 2026 год подготовил много сюрпризов и перемен. Поэтому переезд станет не стрессом, а естественным развитием событий. Скорее всего, это будет международный переезд или длительная релокация, связанная с обучением или крупным проектом.

