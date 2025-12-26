Год разбитых сердец: этим трем знакам Зодиака не повезет в любви в 2026-м

Для некоторых знаков Зодиака 2026 год станет временем разочарований в любви

До нового года остались считанные дни и многие с нетерпением ждут его, чтобы загадать желания. Обычно на новый год все возлагают большие надежды, что все наладится. Однако, для некоторых знаков Зодиака 2026-й может стать годом разочарований в любви и разбитых сердец.

"Телеграф" рассказывает, кому из знаков Зодиака не повезет на личном фронте в 2026 году.

Как оказалось, в списке три знака Зодиака — это Близнецы, Скорпионы и Козероги. Об этом пишет Cafe Astrology.

Близнецы

Для Близнецов 2026-й станет годом неоправданных ожиданий. Некоторые мимолетные связи, на которые вы возлагали надежды, окажутся пустыми и временными. Есть высокий риск разочароваться вообще во всех новых знакомствах. Вам стоит снять "розовые очки" и посмотреть на все объективно. Не нужно давать серьезные обещания, если не уверены в своих чувствах. Однако, к концу года, период неудач закончится и есть реальные шансы встретить настоящую любовь.

Скорпион

Скорпионов ждут год эмоциональной трансформации. В вашей жизни возможны болезненные разрывы отношения и разбитые сердца, однако, это необходимо для вашего дальнейшего роста, как личности. Вы склонны к излишнему драматизму и ревности, а это подходит не всем партнерам. Поэтому стоит пересмотреть свое отношение к людям. Научитесь отпускать контроль и доверять человеку, который претендует на ваше сердце, тогда все постепенно наладится.

Козерог

Для Козерогов 2026 год станет временем переоценки ценностей. Вы можете ощутить "холодок" в отношениях и наделать глупостей. Вам может показаться, что партнер вас не слышит, всплывут старые обиды. Однако задумайтесь, стоит ли спасать то, что и так уже рушится. Возможно нужно отпустить и освободить место для новой любви. В этом году вам лучше сосредоточиться на своей внутренней опоре, а не на поиске новой любви.

