Зима покажет свой характер: когда в Харькове будет -17

Харьков Новость обновлена 07 января 2026, 12:27
Харьков. Фото Коллаж "Телеграфа"

В этот день без перчаток лучше не выходить

Харьков готовится к наступлению настоящих зимних морозов. Уже совсем скоро температура резко пойдет вниз. Однако в области ожидаются еще большие "минусы".

Насколько сильным будет похолодание в Харькове и какие города области пострадают больше всего, написал "Телеграф" на основе прогноза портала Ventusky.

В Харькове утром 13 января температура воздуха опустится до -17 градусов. Это станет самым холодным периодом суток. Из-за ветра мороз может ощущаться еще сильнее.

Какая будет погода в Харькове 13 января 2026
Погода в Харькове и области 13 января. Фото: скриншот с Ventusky

В Харьковской области морозы будут более интенсивными, чем в самом областном центре. В утренние часы местами температура будет снижаться до -19…20 °C.

В частности, холоднее будет в таких городах:

  • Балаклея — около -16 °C;
  • Чугуев — -19 °C;
  • Змиев — -18 °C;
  • Богодухов и Красноград — местами до -17…18 °C.

В то же время, следует учитывать, что погодные радары могут давать погрешности. Поэтому наиболее актуальные и официальные прогнозы рекомендуется проверять на сайте Укргидрометцентра.

Также данные синоптического ресурса Sinoptik подтверждают холодную погоду во вторник, 13 января, однако морозы будут не столь суровыми. Согласно опубликованному прогнозу, в Харькове в течение суток ожидается минимальная температура около -12 °C, а максимальная — до -9 °C. Прогнозируется облачная погода с небольшим снегом.

Какая будет погода в Харькове 13 января 2026
Мороз. Фото: коллаж "Телеграфа"

