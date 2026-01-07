Зима покаже свій характер: коли у Харкові буде -17

В цей день без рукавиць краще не виходити

Харків готується накрити хвиля справжніх зимових морозів. Вже досить скоро температура різко піде вниз. Однак в області очікуються ще більші "мінуси".

Наскільки сильним буде похолодання у Харкові та які міста області постраждають найбільше, написав "Телеграф" на основі прогнозу порталу Ventusky.

У Харкові вранці 13 січня температура повітря опуститься до -17 градусів. Це стане найхолоднішим періодом доби. Через вітер мороз може відчуватися ще сильніше.

Погода у Харкові та області 13 січня. Фото: скриншот з Ventusky

У Харківській області морози будуть інтенсивнішими, ніж у самому обласному центрі. У ранкові години місцями температура знижуватиметься до -19…20 °C.

Зокрема, холодніше буде у таких містах та громадах:

Балаклія — близько -16 °C;

Чугуїв — -19 °C;

Зміїв — -18 °C;

Богодухів та Красноград — місцями до -17…18 °C.

Водночас варто враховувати, що погодні радари можуть давати похибки. Тому найбільш актуальні та офіційні прогнози рекомендується завжди перевіряти на сайті Укргідрометцентру.

Також дані синоптичного ресурсу Sinoptik підтверджують холодну погоду у вівторок, 13 січня, однак морози будуть не такими суровими. Згідно з опублікованим прогнозом, у Харкові протягом доби очікується мінімальна температура близько -12 °C, а максимальна — до -9 °C. Прогнозується хмарна погода зі невеликим снігом.

Мороз. Фото: колаж "Телеграфу"

