Зима ненадолго уйдет из Харькова: когда прогнозируют резкое и ощутимое потепление (фото)

В одну неделю ожидается потепление с дождями и морозы со снегом

В Харькове прогнозируют вероятные сильные морозы более -10 градусов. Однако прежде город посетит кратковременное потепление, которое будет сопровождаться осадками и ветром.

Об этом свидетельствуют данные сразу из двух разных прогнозов погоды. Подробнее написал "Телеграф".

Потепление посреди недели: прогноз для Харькова

По данным Meteofor, самое ощутимое потепление прогнозируется со среды, 7 января. Днем температура поднимется до +3°, ночью — около +1°. Ожидаются дожди. В четверг и пятницу, 8-9 января, будет теплее всего — до +6° днем. В этот период возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, также усилится ветер — до свежих 8-9 м/с.

Уже с субботы, 10 января, температура снова начнет снижаться. Днем ожидается около –5°, ночью — до –8°. В воскресенье похолодание усилится: днем до –7°, а ночью — до –11°, возможен снег.

Погода в Харькове. Фото: Метеофор

В то же время в Погода.Мета также подтверждают непродолжительное потепление в середине недели. В среду прогнозируют до +2° днем и до +1° ночью с дождем и вероятностью осадков около 50%. В четверг температура поднимется до +4°, сохранится дождливая погода. В пятницу днем ожидается до +4°, но ночью уже до –3°, осадки менее вероятны.

Погода в Харькове. Фото: Погода.Мета

После таких перепадов температур и осадков в городе возможен гололед. Будьте осторожны, ходите там, где посыпано песком и держитесь за поручень, когда спускаетесь по лестнице.

