Начнется с арктического холода, а чем закончится? Прогноз погоды на февраль

В феврале весна еще не будет ощущаться

Февраль обещает быть переменчивым и неожиданным. Одни дни принесут холод и снег, а другие – ветер и "плюсовую" температуру.

Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфа" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. По его словам, в конце месяца настоящего весеннего тепла ждать не стоит.

Подробнее читайте в материале: "Морозы до – 20°С и тепло по календарю: народный синоптик удивил прогнозом на весну".

Прогноз погоды на февраль

Первая декада февраля ожидается еще достаточно холодной. Арктические холода частично охватят север и восток Украины. Продолжится этот период обычно 2-4 дня, после чего температура начнет повышаться.

Мокрый снег в городе. Фото: Знай.UA

Во второй декаде февраля потепление продолжится. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью будет холодно, то есть ожидается "минусовая" температура, днем воздух прогреется до нуля градусов. Прогнозируется также сильный ветер.

Третья декада месяца будет отмечена регулярными, но умеренными осадками. Температура будет медленно расти: ночью сохранится умеренный мороз, днем около 0°С. В конце месяца значительного весеннего тепла не предвидится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине температура упадет до -18 градусов. Синоптик Оксана Озимков рассказала, когда готовиться к такому холоду.