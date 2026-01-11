Укр

Почти вдвое дешевле: где купить популярный чай и сэкономить

Марина Бондаренко
Магазин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Скидка продлится до середины недели

В украинском магазине "АТБ" продолжают действовать приятные скидки на некоторые продукты. Среди них спрятался популярный чай.

Скидка до 40% распространяется на "Lovare", а именно на несколько сортов, среди которых и классические черные, зеленые чаи и ароматные смеси. "Телеграф" рассказал, какие именно варианты можно приобрести по выгодной цене.

Среди предложений — "Lovare" Special Green, китайский мелкий зеленый чай в формате 24 пакетика по 1,5 г. Его цена уменьшена с 68,90 грн до 40,90 грн. Также в списке есть Golden Ceylon и Earl Grey.

Скидки на чай Lovare в АТБ
Что купить в АТБ | Фото: АТБ

Для любителей ароматизированных смесей доступен "Lovarе" 1001 Nights — бленд черного и зеленого чая с ароматом винограда. Раньше его цена была 75,50 грн, теперь он стоит 44,90 грн. Еще один вариант — Royal Dessert, фруктово-цветочный чай с каркаде, фруктами и ягодами, с ароматом вишни и смородины, также со скидкой 40%.

Скидки на чай Lovare в АТБ
Какой чай купить? Фото: АТБ

Акция на разные виды чая будет действовать до 13 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какие еще товары сейчас действуют большие скидки в АТБ. Среди продуктов найдете колбасу, кофе и конфеты.

