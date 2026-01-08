Сейчас стоит копейки, а к весне взлетит в цене. Какой овощ вскоре подорожает вдвое

Себестоимость овоща будет расти не только из-за отключения

Отключения света в Украине имеют значительное влияние и на цены овощей. Даже капуста, которая сейчас по достаточно стабильной стоимости, скоро начнет дорожать.

Что нужно знать:

На себестоимость овощей в Украине влияют отключение света

Подорожание может превысить 10%

Цена на капусту может подскочить уже во второй половине января

Об этом международный эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков рассказал "Телеграфу" в материале "Популярный овощ раздают бесплатно: почему цены упали ниже себестоимости".

По словам эксперта, отключения электроэнергии существенно усложнили ситуацию для овощеводов, которые имеют хранилища. Ведь для должного хранения капусты требуется стабильная работа холодильного оборудования, а при его отсутствии приходится использовать генераторы.

"Генерация получается стоимость киловатт около 15 гривен. Хотя для бизнеса она примерно 10, разница, казалось бы, небольшая, но еще нужно генератор этот купить. Причем купить те мощности, которые нужны для хранилища", — говорит Булгаков.

Цены на капусту в январе 2026 года. Фото: инфорграфика "Телеграфа"

По подсчетам эксперта, электроэнергия составляет около 15-20% стоимости при долгосрочном хранении. Выходит, если считать разницу в стоимости топлива для генераторов, то подорожание составляет около 10%. Однако сюда еще следует заложить и амортизационные затраты на оборудование, тогда общее подорожание может составить 20-25%.

"Хотя, я думаю, что капуста сегодня немного недооценена, и если ванговать заранее, то думаю, что цена еще подрастет, особенно начиная с середины января, потому что те, кто даже в этом году заложили низкую цену, они все равно не имеют нормального хранилища и будет соответствующий результат в сроке хранения", — говорит Булгаков.

Эксперт считает, что сейчас цена на капусту занижена, поэтому прогнозирует рост уже с середины января. Ведь даже те поставщики, которые в начале сезона заложили низкие цены, не смогут удерживать их такими долго.

Булгаков прогнозирует, что капуста может подорожать до 6 гривен за килограмм на отпускной цене. То есть на прилавке овощ может подорожать вдвое. Такой скачок возможен уже в марте, когда запасы в необорудованных хранилищах закончатся или окончательно испортятся.

В то же время Михаил Апостол, экс-нардеп, аграрий и научный сотрудник НААН, наоборот, считает, что сейчас прогнозировать цены на весну еще рано. Кроме того, не следует исключать тот момент, что фермеры будут стараться как можно скорее продать урожай капусты за 2025 год до нового весеннего. То есть можно даже рассматривать тот вариант, что в какой-то период капуста станет еще дешевле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему и когда в Украине могут подорожать яблоки.