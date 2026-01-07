Почти вполовину дешевле: где удастся сэкономить на колбасе

"Желтые" ценники будут висеть еще почти неделю

В "АТБ" действуют акции на колбасу и салями. Некоторые товары подешевели почти вдвое, а экономия на отдельных позициях достигает почти 200 гривен.

Акция будет действовать до 13 января, как можно увидеть в интернет-магазине. "Подробнее" написал "Телеграф".

Какую колбасу купить в "АТБ", чтобы сэкономить

Так, вареная колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Молочная (0,55 кг) без акции стоит 179,90 грн, тогда как со скидкой ее можно приобрести за 106,90 грн — экономия составляет 73 грн.

Шинковая колбаса этой же торговой марки (0,5 кг) подешевела с 227,90 грн до 135,90 грн, что позволяет сэкономить 92 грн.

Также со скидкой продается чесночное изделие "Умный выбор" (420 г). Вместо 86,90 грн ее цена составляет 51,90 грн.

Самая большая экономия — на салями фирменной "Мясная лавка/Своя линия", которая подешевела с 489,90 грн до 292,89 грн, то есть почти на 200 гривен.

Акционные предложения, по данным АТБ, будут действовать до 13 января включительно.

Предложения в "АТБ". Фото: коллаж "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком магазине можно приобрести чай и значительно сэкономить. Местами акции достигают 60%.