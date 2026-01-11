Майже вдвічі дешевший: де купити популярний чай та зекономити

Знижка триватиме до середини тижня

В українському магазині "АТБ" продовжують діяти приємні знижки на деякі продукти. Серед них заховався популярний чай.

Знижка до 40% поширюється на "Lovare", а саме на кілька сортів, серед яких і класичні чорні, зелені чаї і ароматні суміші. "Телеграф" розповів, які саме варіанти можна придбати за вигідною ціною.

Серед пропозицій — "Lovare" Special Green, китайський дрібний зелений чай у форматі 24 пакетики по 1,5 г. Його ціна зменшена з 68,90 грн до 40,90 грн. Також у списку є Golden Ceylon і Earl Grey.

Що купити в АТБ. Фото: АТБ

Для любителів ароматизованих сумішей доступний "Lovarе" 1001 Nights — бленд чорного і зеленого чаю з ароматом винограду. Раніше його ціна була 75,50 грн, тепер він коштує 44,90 грн. Ще один варіант — Royal Dessert, фруктово-квітковий чай з каркаде, фруктами і ягодами, з ароматом вишні й смородини, також зі знижкою 40%.

Який чай придбати. Фото: АТБ

Акція на різні види чаю діятиме до 13 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на які ще товари зараз діють великі знижки в АТБ. Серед продуктів знайдете ковбасу, каву та цукерки.