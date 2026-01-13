От бессонницы до обострений. Эти три знака Зодиака больше всего подвержены влиянию Луны

И не всегда это влияние позитивное, чаще — наоборот

Некоторые знаки Зодиака по своей природе очень чувствительны. А иногда бывает так, что эта чувствительность обостряется именно в полнолуние, потому что эти люди особенно подвержены влиянию Луны.

"Телеграф" рассказывает, на какие знаки Зодиака Луна влияет сильнее всего.

Как оказалось, в списке этих "счастливчиков" три знака — это Раки, Скорпионы и Рыбы. Об этом пишет Reader's Digest.

Рак

Для Раков полнолуние может стать настоящей проблемой, так как в этот период они могут страдать от бессонницы или просыпаться по несколько раз за ночь. Также этому знаку чаще снятся кошмары и бывают сильные приступы тревожности. В этот период представители знака также могут впадать в депрессивные состояния и быть очень чувствительными. Все это из-за влияния Луны на Зодиак.

Скорпион

Когда наступает полнолуние, обостряются все худшие качества и черты характера Скорпионов. Они могут становиться жестокими, агрессивными и непредсказуемыми. Этот период — не лучшее время, чтобы что-то объяснять Скорпиону или договариваться с ним: он сам не свой. Лучше переждать полнолуние и только потом налаживать коммуникацию.

Рыбы

И без того чувствительные Рыбы во время полнолуния становятся еще более чувствительными и беззащитными. Обостряется потребность в тепле и заботе, в это время представителям знака нужен покой и умиротворение. Полнолуние для Рыб — не лучшее время для важных решений и рискованных шагов, все это лучше отложить. Это их момент, чтобы отключиться и отдохнуть.

