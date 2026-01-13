Від безсоння до загострень. Ці три знаки Зодіаку найбільше схильні до впливу Місяця

І не завжди цей вплив позитивний, частіше — навпаки

Деякі знаки Зодіаку за своєю природою дуже чутливі. А іноді буває так, що ця чутливість загострюється саме в повний місяць, тому що ці люди особливо схильні до впливу Місяця.

"Телеграф" розповідає, на які знаки Зодіаку Місяць впливає найсильніше.

Як виявилося, у списку цих "щасливчиків" три знаки — це Раки, Скорпіони та Риби. Про це пише Reader’s Digest.

Рак

Для Раків повний місяць може стати справжньою проблемою, тому що в цей період вони можуть страждати від безсоння або прокидатися по кілька разів за ніч. Також цьому знаку частіше сняться кошмари та бувають сильні напади тривожності. У цей період представники знака можуть впадати в депресивні стани і бути дуже чутливими. Все це через вплив Місяця на Зодіак.

Скорпіон

Коли настає повня, загострюються всі найгірші якості та риси характеру Скорпіонів. Вони можуть ставати жорстокими, агресивними та непередбачуваними. Цей період — не найкращий час, щоб щось пояснювати Скорпіонові чи домовлятися з ним: він сам не свій. Краще перечекати повний місяць і лише потім налагоджувати комунікацію.

Риби

І так чутливі Риби під час повні стають ще більш чутливими і беззахисними. Загострюється потреба у теплі та турботі, у цей час представникам знака потрібен спокій та умиротворення. Повний місяць для Риб — не найкращий час для важливих рішень і ризикованих кроків, все це краще відкласти. Це їхній момент, щоб вимкнутись та відпочити.

