Время страсти и романтики: этим трем знакам китайского гороскопа повезет в любви в 2026 году

Для некоторых людей этот год станет особенным в личных отношениях

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только в феврале. Однако астрологи уже сделали прогнозы, для кого этот год будет удачным и богатым, а для кого пройдет в любви и романтических приключениях.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых в 2026 году наступит время романтики, страсти и любви до головокружения.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Коза, Тигр, Собака. Об этом пишет Parade Astrology.

Коза

В восточном гороскопе Лошадь и Коза — надежные союзники. Поэтому Красная Огненная Лошадь как "хозяйка года" будет всячески содействовать романтической Козе. Для вас 2026 год станет временем настоящего романтического расцвета. В середине года вас ждет судьбоносная встреча, которая может перевернуть жизнь с ног на голову в хорошем смысле. А если вы давно ждали предложения или планировали пополнение в семье — 2026 год идеален для этих шагов.

Животные китайского гороскопа. Фото: сгенерировано ИИ

Тигр

Огненная стихия этого года будет подпитывать природную харизму Тигра, превращая его в объект обожания. Вы станете буквально магнитом для интересных людей, новых знакомств и романтических приключений. Для одиноких представителей знака 2026 год станет временем бурных романов и ярких насыщенных отношений. Вы откроете в себе способность влюбляться с первого взгляда, и есть все шансы, что мимолетные связи приведут в конце концов к крепким отношениям. Для тех, кто в паре, наступит период "второго медового месяца", так что живите и наслаждайтесь.

Собака

Для собак год Огненной Лошади принесет стабильность и глубокое эмоциональное понимание в отношениях. Есть все шансы встретить человека, который разделяет ваши взгляды на жизнь и ценности. Возможно в этом году отношения начнутся с крепкой дружбы. А для тех, кто уже имеет вторую половинку, год Лошади станет благоприятным для помолвки или заключения брака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что трудные решения приведут эти знаки Зодиака к счастью в Новом году. К чему стоит приготовиться.