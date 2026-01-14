Снег во Львове начнет таять, но... Как долго еще он продержится

Чего ждать львовянам от погоды

Львов оказался под настоящим снежным одеялом, которое не спешит исчезать. Погода в городе и области способствует тому, что снег не только не тает, а местами его становится даже больше, чем накануне.

Что нужно знать:

Высота снега превышает 25 см

Покров будет уменьшаться медленно

Резкого потепления не прогнозируют

В ближайшие дни ситуация будет меняться медленно, без резких скачков. Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky.

Когда во Львове станет меньше снега

На сегодняшний день во Львове фиксируют около 26 сантиметров снежного покрова. По прогнозной карте Ventusky, уже на следующий день, 15 января, его высота может вырасти до 28 сантиметров. Это значит, что в городе еще пройдет снег, и зима продолжит удерживать свои позиции.

Высота снежного покрова в Львове 15 января. Скриншот из Ventusky

После этого снежный пласт начнет медленно уменьшаться. Ориентировочно к 25 числу его высота может снизиться до 19 сантиметров. Речь идет не о резком таянии, а о постепенном осадке снега.

Высота снежного покрова во Львове 25 января. Скриншот из Ventusky

Даже когда показатели пойдут вниз, снега во Львове будет немало. Значительный покров будет сохраняться на улицах, во дворах и парках. То есть, зимняя картина в городе еще не изменится кардинально.

По данным Ventusky, процесс уменьшения снежного покрова будет плавным. Карта не показывает резкое потепление или быстрое исчезновение снега.

В то же время следует помнить, что данные портала регулярно обновляются. Прогноз может изменяться в зависимости от погодных условий.

Какая будет погода во Львове в ближайшие дни

По данным специалистов meteo.ua, с 17 по 20 января во Львове ожидается похолодание. В этот период температура воздуха может опускаться до -11-19 градусов. Существенные осадки синоптики не прогнозируют.

Подобный прогноз дают и синоптики сервиса meteofor. По их данным, с 17 по 20 января температура в городе будет колебаться в пределах -10-13 градусов. 20 января возможен небольшой снег.

Погода во Львове

