Сильные морозы внезапно окутают Львов: когда ждать дубак

Температуры падают из-за поступления воздушных масс с севера

В ближайшее время во Львове ожидается похолодание. Оно будет существенным, но кратковременным.

Что нужно знать:

Во Львов мчат морозы

Холод задержится на несколько дней

Существенных осадков, вероятно, не будет

Об этом сообщают синоптики.

Так, согласно данным специалистов из meteo.ua, с 17 по 20 января Львове похолодает. В этот период столбики термометров могут опуститься до -11-19 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

Погода во Львове

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики сервиса meteofor. По их мнению с 17 по 20 января в городе ожидается температура на уровне -10-13 градусов. 20 января возможен небольшой снег.

Погода во Львове

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Пострыгань.

Виталий Пострыгань

