Сніг у Львові почне танути, але... Як довго ще він протримається

Чого чекати львів’янам від погоди

Львів опинився під справжньою сніговою ковдрою, яка не поспішає зникати. Погода у місті та області сприяє тому, що сніг не лише не тане, а місцями його стає навіть більше, ніж напередодні.

Що треба знати:

Висота снігу перевищує 25 см

Покрив зменшуватиметься повільно

Різкого потепління не прогнозують

У найближчі дні ситуація змінюватиметься повільно, без різких стрибків. Про це свідчать дані порталу Ventusky.

Коли у Львові стане менше снігу

Станом на зараз у Львові фіксують близько 26 сантиметрів снігового покриву. За прогнозною картою Ventusky, вже наступного дня, 15 січня, його висота може зрости до 28 сантиметрів. Це означає, що у місті ще пройде сніг і зима продовжить утримувати свої позиції.

Висота снігового покриву у Львові 15 січня. Скриншот з Ventusky

Після цього сніговий шар почне повільно зменшуватись. Орієнтовно до 25 числа його висота може знизитися до 19 сантиметрів. Йдеться не про різке танення, а про поступове осідання снігу.

Висота снігового покриву у Львові 25 січня. Скриншот з Ventusky

Навіть коли показники підуть вниз, снігу у Львові залишатиметься чимало. Значний покрив зберігатиметься на вулицях, у дворах і парках. Тобто зимова картина в місті ще не зміниться кардинально.

За даними Ventusky, процес зменшення снігового покриву буде плавним. Карта не показує різкого потепління або швидкого зникнення снігу. Тому львів’янам варто готуватися до того, що зима ще побуде у місті.

Водночас варто пам’ятати, що дані порталу регулярно оновлюються. Прогноз може змінюватися залежно від погодних умов.

Якою буде погода у Львові найближчими днями

За даними фахівців meteo.ua, з 17 по 20 січня у Львові очікується похолодання. У цей період температура повітря може опускатися до -11-19 градусів. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Подібний прогноз дають і синоптики сервісу meteofor. За їхніми даними, з 17 по 20 січня температура у місті коливатиметься в межах -10-13 градусів. 20 січня можливий невеликий сніг.

Погода у Львові

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з 15 січня погода в Україні кардинально зміниться. Ми розповідали, буде ще холодніше чи ні.