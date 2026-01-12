С 15 января погода в Украине кардинально изменится. Будет еще холоднее или нет?

Отступят ли сильные морозы в Украине в ближайшую неделю

В Украине сейчас держатся сильные морозы, но скоро температура повысится. Синоптики прогнозируют, что со следующей недели станет немного теплее.

По словам Оксаны Озымкив из Тернопольского областного центра по гидрометеорологии, наиболее заметные изменения ожидаются 15 января. Об этом она рассказала "Телеграфу".

Подробнее читайте в материале: "Морозы не сдаются, но уже слабеют: когда в Украине станет теплее".

Итак, с 15 января, то есть с четверга, атмосферный фронт с запада принесет более теплый воздух, который постепенно вытеснит мороз. В Тернопольской области ночью того же дня ожидается снег, а днем он может перейти в мокрый снег. Иногда возможен ледяной дождь и гололед. На севере и северо-востоке еще будет холодно — температура достигнет -20 градусов.

Мороз на улице. Фото: сгенерированное "Телеграфом"

В последующие дни температура будет постепенно повышаться. В пятницу-субботу, 16-17 января, ночью прогнозируют от -10 до -3 градусов, а днем около -5…0. Осадки еще прогнозируются, но будут незначительными. Кроме того, гололедица все еще будет оставаться на дорогах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине был рекордный мороз до -42 градусов. Возможно, что этой зимой ожидается еще больший "минус".