Январь еще приморозит Харьков, а затем будет потепление: когда температура опустится до 0

Январь продолжит "кусаться"

Январь принесет Харькову преимущественно существенные зимние морозы, местами их будет сопровождать снег. Но уже в конце месяца температура начнет понемногу подниматься, и уже в начале февраля зимняя погода сменится на более мягкую.

Самые низкие "минусы" могут достичь -17 градусов, но они продержатся недолго. Подробный прогноз погоды написал "Телеграф", взяв данные из ресурса Погода.

Прогноз погоды на конец января – начало февраля

Середина января, 14-18 числа, будет холодной. Днем ожидается -9…-6 °C, ночью -15…-11 °C. Погода будет облачной с прояснениями, местами возможен слабый снег.

С 19 по 25 января морозная зима останется. Днем температура будет колебаться от -11 до -4 °C, а ночью опускаться до -12…-16 °C. Будет преобладать облачная погода, но осадков не прогнозируется.

В начале последней недели января, а именно 26 числа, температура будет самой низкой за весь этот период — ночью до -17 градусов. Однако со вторника, 27 января, "минусы" будут становиться слабее. К концу месяца и началу февраля дневная температура поднимется до -3…-1 °C, ночью будет -7…-6 °C. В среду и субботу ожидаются осадки.

Погода в Харькове. Фото: Погода.

Со 2 по 4 февраля наступит первое заметное потепление — температура будет близка к нулю. В дневное время показатели будут колебаться около 0…+1 градуса, а в ночное — -5…-4 градуса. Однако в последние дни первой недели февраля морозы начнут подниматься — до -3 градусов днем и до -8 градусов ночью.

С 6 по 10 февраля потепление продолжится. Днем температура поднимется до -2…0 °C, ночью будет -7…-5 °C. Солнечных дней станет больше.

