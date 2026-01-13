Харьков еще больше завалит снегом: когда ждать прихода зимней сказки

Температуры падают из-за поступления воздушных масс с севера

В ближайшее время Харьков накроют снегопады. Такая "зимняя сказка" продлится на протяжении нескольких дней.

Что нужно знать:

В Харькове ожидается сильный снег

Осадки немного задержатся

Сильного похолодания в этот период не будет

Об этом сообщают прогнозы погоды.

Так, согласно данным специалистов из meteo.ua, с 15 января в Харьков вернется снег. При этом, он, вероятно, будет идти на протяжении почти недели — с 15 по 18 января. Температура воздуха в этот период времени будет колебаться в районе -2-13 градусов.

Погода в Харькове

Похожего мнения придерживаются и синоптики сервиса meteofor. По их мнению с 15 по 17 января ожидается снег. 16 чисов он будет сильным. Температура воздуха — ~-7-12 градусов.

Погода в Харькове

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Пострыгань.

Виталий Пострыгань

