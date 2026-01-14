Січень ще приморозить Харків, а потім буде потепління: коли температура підніметься до 0

Січень продовжить "кусатись"

Січень принесе Харкову переважно суттєві зимові морози, місцями їх супроводжуватиме сніг. Але вже в кінці місяця температура почне потроху підійматися і вже на початку лютого зимова погода зміниться на більш м'яку.

Найнижчі "мінуси" можуть сягнути -17 градусів, але вони протримаються недовго. Детальний прогноз погоди написав "Телеграф", взявши дані зі ресурсу Погода.Мета.

Прогноз погоди на кінець січня–початок лютого

Середина січня, 14-18 числа, буде холодною. Вдень очікується -9…-6 °C, вночі -15…-11 °C. Погода буде хмарною з проясненнями, місцями можливий слабкий сніг.

З 19 по 25 січня морозна зима залишиться. Вдень температура коливатиметься від -11 до -4 °C, а вночі опускатиметься до -12…-16 °C. Переважатиме хмарна погода, але опадів не прогнозується.

На початку останнього тижня січня, а саме 26 числа, температура буде найнижчою за весь цей період — вночі до -17 градусів. Однак з вівторка, 27 січня, "мінуси" ставатимуть слабшими. До кінця місяця та початку лютого денна температура підніметься до -3…-1 °C, вночі буде -7…-6 °C. У середу та суботу передбачаються опади.

Погода у Харкові.

З 2 по 4 лютого настане перше помітне потепління — температура буде близькою до нуля. У денний час показники коливатимуться біля 0…+1 градусу, а в нічний — -5…-4 градусів. Але в останні дні першого тижня лютого морози почнуть підійматись — до -3 градусів вдень та до -8 градусів вночі.

З 6 по 10 лютого потепління продовжиться. Вдень температура підніметься до -2…0 °C, вночі буде -7…-5 °C. Сонячних днів стане більше.

