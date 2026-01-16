Гороскоп на 17 января: карьерный рост в Овнов, непростые решения у Рыб
Прекрасный день для творчества и смелых решений
В 2026 году фортуна будет благосклонна ко многим знакам Зодиака. Тем временем "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 17 января, чтобы вы заранее узнали, какой будет эта суббота.
Овен (21 марта — 20 апреля)
День благоприятен для работы и развития бизнеса. Возможны карьерный рост, финансовая выгода и интересные предложения. Не поддавайтесь жадности — тогда удача будет на вашей стороне именно тогда, когда это потребуется.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Уделите завтра больше внимания своей безопасности. Соблюдайте осторожность на дорогах, одевайтесь по погоде и находите время для короткого отдыха в течение, возможно, рабочего дня, чтобы избежать переутомления и сохранить хорошее настроение.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вселенная подарит мощный заряд позитивной энергии, который поможет добиться результатов в любой сфере. Учитесь отказывать токсичным людям и всегда действуйте в собственных интересах, независимо от обстоятельств.
Рак (22 июня — 22 июля)
Старайтесь не выдавать желаемое за реальность — это может быть опасно. Такой подход мешает трезво оценивать риски и сохранять объективность. Перемены открывают дорогу к успеху, но одних желаний недостаточно: их необходимо подкреплять действиями.
Лев (23 июля — 21 августа)
Не отказывайтесь от помощи родственников, коллег, друзей и партнера. Их советы и опыт могут оказаться завтра особенно ценными. Период благоприятен для покупок, оформления кредитов и ипотеки. В сфере любви важно проявить больше уверенности в себе.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Положение ночных светил усилит вашу харизму и привлекательность. Это принесет удачу как в личной жизни, так и в рабочих вопросах, особенно если ваша деятельность связана с общением, переговорами и сделками.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не торопитесь с важными решениями, касающимися семьи. Прежде чем что-то предпринимать, обсудите ситуацию с родными, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. Во второй половине дня уделите время спорту, оздоровительным процедурам и прогулкам на свежем воздухе.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Самое подходящее время для воплощения свежих идей. Постарайтесь сократить общение с людьми, которые постоянно сомневаются и тянут вас вниз. Вечер лучше посвятить отдыху в кругу близких или заняться уютными домашними делами.
Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Настает период подведения итогов: Вселенная подскажет, насколько оправдали себя прежние усилия и поступки. А завершение дня может порадовать приятными сюрпризами от близких.
Козерог (23 декабря — 20 января)
Не исключено, что именно завтра начнется новый этап жизни, насыщенный важными событиями и сильными эмоциями. Возможны заметные перемены в личной жизни, финансах, работе или бизнесе.
Водолей (21 января — 19 февраля)
День отлично подходит для творчества, нестандартных задач и принятия значимых решений. Покупки лучше перенести, особенно если бюджет пока ограничен. В общении с близкими стоит быть откровеннее и искреннее.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Старайтесь откликаться на просьбы о помощи со стороны братьев, сестер, детей и племянников. В первой половине дня возможны сложности и непростые решения, но ближе к вечеру ситуация стабилизируется и станет привычной.