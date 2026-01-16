Гороскоп на 17 січня: кар’єрний ріст в Овнів, непрості рішення у Риб

Прекрасний день для творчості та сміливих рішень

У 2026 році фортуна буде прихильна до багатьох знаків Зодіаку. Тим часом "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 17 січня, щоб ви заздалегідь дізналися, якою буде ця субота.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День сприятливий для роботи та розвитку бізнесу. Можливі кар’єрне зростання, фінансова вигода та цікаві пропозиції. Не піддавайтеся жадібності — тоді удача буде на вашому боці саме тоді, коли це буде потрібно.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Приділіть завтра більше уваги безпеці. Будьте обережні на дорогах, одягайтеся за погодою і знаходьте час для короткого відпочинку протягом, ймовірно, робочого дня, щоб уникнути перевтоми і зберегти гарний настрій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Всесвіт подарує потужний заряд позитивної енергії, який допоможе досягти результатів у будь-якій сфері. Вчіться відмовляти токсичним людям і завжди дійте у власних інтересах, незалежно від обставин.

Рак (22 червня — 22 липня)

Намагайтеся не видавати бажане за реальність — це може бути небезпечним. Такий підхід заважає тверезо оцінювати ризики та зберігати об’єктивність. Зміни відкривають шлях до успіху, але одних бажань недостатньо: їх необхідно підкріплювати діями.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Не відмовляйтеся від допомоги родичів, колег, друзів та партнера. Їхні поради та досвід можуть виявитися завтра особливо цінними. Період сприятливий для покупок, оформлення кредитів та іпотеки. У сфері кохання важливо проявити більше впевненості у собі.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Положення нічних світил посилить вашу харизму та привабливість. Це принесе удачу як в особистому житті, так і в робочих питаннях, особливо якщо ваша діяльність пов’язана зі спілкуванням, переговорами та угодами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не поспішайте з важливими рішеннями щодо сім’ї. Перш ніж щось робити, обговоріть ситуацію з рідними, щоб уникнути непорозуміння та конфліктів. У другій половині дня приділіть час спорту, оздоровчим процедурам та прогулянкам на свіжому повітрі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Найкращий час для втілення нових ідей. Намагайтеся скоротити спілкування з людьми, які постійно сумніваються і тягнуть вас донизу. Вечір краще присвятити відпочинку у колі близьких або зайнятися затишними домашніми справами.

Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Настає період підбиття підсумків: Всесвіт підкаже, наскільки виправдали себе колишні зусилля та вчинки. А завершення дня може порадувати приємними сюрпризами від близьких.

Козеріг (23 грудня — 20 січня)

Не виключено, що саме завтра розпочнеться новий етап життя, насичений важливими подіями та сильними емоціями. Можливі помітні зміни в особистому житті, фінансах, роботі чи бізнесі.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

День чудово підходить для творчості, нестандартних завдань та прийняття значних рішень. Покупки краще перенести, особливо якщо бюджет поки що обмежений. У спілкуванні з близькими варто бути відвертішими та щирішими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся відгукуватись на прохання про допомогу з боку братів, сестер, дітей та племінників. У першій половині дня можливі складності та непрості рішення, але ближче до вечора ситуація стабілізується та стане звичною.