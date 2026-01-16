Не вареники и не борщ: какое древнее блюдо готовят на Сумщине этнические горюны (видео)

Простое, питательное и почти неизвестное блюдо

В Украине немало аутентичных блюд — одно из таких сычики. Это высокобелковое старинное блюдо готовят на Сумщине уже несколько столетий подряд. Это блюдо этнографической группы горюны, ныне живущих в Конотопском и Сумском районах области.

Горюны сохранили аутентичную культуру и быт. В ней тесно замиксировались украинская, белорусская и русская культуры. Как этнос горюны сформировались примерно в XVI веке. В местном произношении блюдо называется сичікі (укр. сичики). Готовят его из шкварок, лука и фасоли. Последняя – главный ингредиент. К посту есть версия на растительном масле. Наиболее распространенно это блюдо в селе Линово, Путивльщина. Кроме этого блюда, горюнская кухня подарила Сумщине суп с маком и огурцами, запеченное пюре с яйцом и т.д.

Сычики часто готовят в пост, ведь блюдо действительно питательное. Делать его очень просто. Сначала нужно отварить фасоль, затем поджарить на растительном масле лук и добавить в фасоль. Если не постный вариант – выжаривается сало и уже в него дается лук. Все вместе перетолочь, сформировать шарики. Аутентичное блюдо поливают заправкой из растительного масла и мелко сеченного чеснока.

Традиционные сычики чаще всего подают к столу с маринованными или солеными огурцами.

Современное прочтение блюда предложил ресторатор Денис Полак в проекте "Сковорода. Гастробайки". Он обвалил сычики в кляре и отдельно поджарил. Кляр сделал из яйца, панировочных сухарей, дробленых овсяных хлопьев и семян подсолнечника. В соусе использовал сметану, укроп и чеснок.

