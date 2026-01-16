Не вареники і не борщ: яку стародавню страву досі готують на Сумщині етнічні горюни (відео)

Проста, поживна і майже невідома страва

В Україні чимало автентичних страв — одна з таких сичики. Цю високобілкову стародавню страву готують на Сумщині вже кілька століть поспіль. Це страва етнографічної групи горюни, які живуть нині в Конотопському та Сумському районах області.

Горюни зберегли автентичну культуру та побут. В ній тісно заміксувались українська, білоруська та російська культури. Як етнос горюни сформувались приблизно в XVI столітті. В місцевій вимові страва називається сичікі. Готують її зі шкварок, цибулі та квасолі. Остання — головний інгредієнт. До посту є версія на олії. Найпоширеніша ця страва в селі Линове, Путивльщина. Окрім цієї страви горюнська кухня подарувала Сумщині суп з маком та огірками, запечене пюре з яйцем тощо.

Сичики часто готують в піст, адже страва дійсно поживна. Робити її дуже просто. Спочатку потрібно відварити квасолю, потім підсмажити на олії цибулю і додати в квасолю. Якщо не пісний варіант — висмажується сало і вже в нього дається цибуля. Все разом перетовкти, сформувати кульки. Автентичну страву поливають заправкою з олії та дрібно січеного часнику.

Традиційні сичики частіше за все подають до столу з маринованими чи соленими огірками.

Сучасне прочитання страви запропонував ресторатор Денис Полак у проєкті "Сковорода. Гастробайки". Він обваляв сичики в клярі та окремо підсмажив. Кляр зробив з яйця, панірувальних сухарів, дроблених вівсяних пластівців та соняшникового насіння. В соусі використав сметану, кріп та часник.

