Цены снизили почти вдвое: что сегодня продают с приятными скидками в "АТБ"

Среди товаров будет бакалея, сладости и молочка

В "АТБ" действуют выгодные скидки на популярные продукты. Акции на отдельные позиции достигают 45%.

Больше всего предложений со сниженными ценами 20 января касаются замороженных полуфабрикатов, мясных изделий, молочных продуктов и бакалейных товаров. Подробнее о скидках в магазине написал "Телеграф".

"АТБ" снизил цены на популярные продукты

Замороженные продукты и мясные изделия

В рамках акции АТБ снизил цены на пельмени торговой марки "Левада". Стоимость "Фирменных" — 101,90 гривен вместо 186,90 гривен. Пельмени "Панские" с говядиной весом 0,8 кг продают за 56,90 гривен вместо 103,90 гривен. Пельмени с говядиной и свининой, упаковка 0,6 кг, стоят 111,90 гривен вместо 203,90 гривен. На все эти товары действует скидка -45%

Кроме того, по акционной цене доступна вареная колбаса "Мясная лавка/Своя линия" (420 г). Ее продают за 85,90 гривен, что на 40% дешевле обычной цены.

Рыбная продукция

Среди рыбных товаров наибольшую скидку установили на икру. Продукт "Водный мир" из скандинавской рыбы с лососем, банка 180 граммов, стоит 47,90 гривен вместо 77,30 гривен. Размер скидки составляет 38%.

Скидки в "АТБ". Фото: "АТБ"

Чай и сладости

Скидки также распространяются на отдельные товары бакалейной группы. Черный байховый чай "День в День" в пачке 100 граммов продают за 35,90 гривен, что на 35% меньше обычной цены — 55,90 гривен.

Бисквитное печенье "Milka" с шоколадной и молочной начинкой весом 175 граммов в день акции стоит 104,90 гривен. Основная цена — 161,90 гривен.

Молочная продукция

Йогурт "Галичина" с массовой долей жира 2,2% со вкусами земляника-манго и черника-злаки, упаковка 240 граммов, продают по 24,50 гривен каждый. Они подешевели на 13,3 гривен.

Плавленый творог "Molendam Vershkovyi" с жирностью 45% 70 граммов можно приобрести за 17,50 гривен. Размер скидки на этот продукт составляет 35%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "АТБ" также можно взять соления и салаты почти вдвое дешевле.