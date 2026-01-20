Ціни зменшили майже вполовину: що сьогодні продають з приємними знижками в "АТБ"
Серед товарів буде бакалія, солодощі та молочка
В "АТБ" діють вигідні знижки на популярні продукти. Акції на окремі позиції сягають 45%.
Найбільше пропозицій зі зниженими цінами 20 січня стосуються заморожених напівфабрикатів, м’ясних виробів, молочних продуктів і товарів бакалії. Детальніше про знижки в магазині написав "Телеграф".
"АТБ" зменшив ціни на популярні продукти
Заморожені продукти та м’ясні вироби
У межах акції АТБ знизив ціни на пельмені торгової марки "Левада". Вартість "Фірмових" — 101,90 гривень замість 186,90 гривень. Пельмені "Панські" з яловичиною вагою 0,8 кг продають за 56,90 гривень, замість 103,90 гривень. Пельмені з яловичиною та свининою, упаковка 0,6 кг, коштують 111,90 гривень замість 203,90 гривень. На всі ці товари діє знижка -45%
Крім того, за акційною ціною доступна варена ковбаса "М’ясна лавка/Своя лінія" (420 г). Її продають за 85,90 гривень, що на 40% дешевше від звичайної ціни.
Рибна продукція
Серед рибних товарів найбільшу знижку встановили на ікру. Продукт "Водний світ" зі скандинавської риби з лососем, банка 180 грамів, коштує 47,90 гривень замість 77,30 гривень. Розмір знижки становить 38%.
Чай та солодощі
Знижки також поширюються на окремі товари бакалійної групи. Чорний байховий чай "День у День" у пачці 100 грамів продають за 35,90 гривень, що на 35% менше від звичайної ціни — 55,90 гривень.
Бісквітне печиво "Milka" з шоколадною та молочною начинкою, вагою 175 грамів, у день акції коштує 104,90 гривень. Основна ціна — 161,90 гривень.
Молочна продукція
Йогурт "Галичина" з масовою часткою жиру 2,2% зі смаками суниця–манго та чорниця–злаки, упаковка 240 грамів, продають по 24,50 гривень кожний. Вони здешевшали на 13,3 гривень.
Плавлений сир "Molendam Vershkovyi" з жирністю 45% 70 грамів можна придбати за 17,50 гривень. Розмір знижки на цей продукт становить 35%.
