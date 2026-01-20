Укр

Сдать макулатуру и заработать: сколько платят за бумагу и картон в Украине и где цена выше

Марина Бондаренко
Читати українською
Макулатура Новость обновлена 20 января 2026, 15:34
Макулатура. Фото Коллаж "Телеграфа"

Продать макулатуру наиболее выгодно можно в столице

Цены на макулатуру в Украине различаются в зависимости от города и вида бумаги. В одних регионах за килограмм платят больше, в других — значительно меньше, и разница может быть ощутимой.

В целом за один килограмм платят от 2 до 6 гривен. Подробнее о том, сколько стоит килограмм макулатуры и что выгоднее сдавать из бумаги, написал "Телеграф".

Расценки на картон и бумагу в Украине: где вторсырье покупают дороже

Самые высокие расценки сейчас действуют в Одессе. Там бумагу принимают по 5–6 гривен за килограмм, а картон — по 4,5–5 гривен. В Киеве цена на бумагу стартует от 5 гривен за кило, картон принимают от 4 гривен.

Одесские пункты приема макулатуры платят до 6 гривен
В Одессе бумагу принимают дороже картона. Фото: vtormetall
Киевские пункты приема макулатуры покупают бумагу от 5 гривен
Цены на макулатуру в Киеве. Фото: vtorresurs

В Харькове бумагу и картон оценивают одинаково — по 4,5 гривны за килограмм. Во Львове стоимость макулатуры зависит от вида и колеблется от 2–5 гривен за кило. В Днепре бумагу, картон и другую макулатуру принимают по одной фиксированной цене – 3 гривны за килограмм.

Харьковские пункты приема макулатуры оценивают бумагу по 4,5 гривны
В Харькове макулатура из бумаги и картона имеют одну цену. Фото: global-eco
Львовские пункты принимают макулатуру от 2 до 5 гривен
Во Львове цены колеблются. Фото: ecosense
В Днепре макулатуру принимают по 3 гривны
Какая цена на вторсырье в Днепре. Фото: vtormet

В большинстве городов бумага стоит дороже картона. Самые высокие цены на бумагу зафиксированы в Одессе и Киеве.

