Здати макулатуру і заробити: скільки платять за папір та картон в Україні і де більша ціна

Продати макулатуру найбільш вигідно можна в столиці

Ціни на макулатуру в Україні різняться залежно від міста і виду паперу. В одних регіонах за кілограм платять більше, в інших — значно менше, і різниця може бути відчутною.

Загалом за один кілограм платять від 2 до 6 гривень. Детальніше про те, скільки коштує кілограм макулатури і що найвигідніше здавати з паперу, написав "Телеграф".

Розцінки на картон та папір в Україні: де вторсировину купляють найдорожче

Найвищі розцінки наразі діють в Одесі. Там папір приймають по 5–6 гривень за кілограм, а картон — по 4,5–5 гривень. У Києві ціна на папір стартує від 5 гривень за кіло, картон приймають від 4 гривень.

В Одесі папір приймають дорожче, ніж картон. Фото: vtormetall

Ціни на макулатуру в Києві. Фото: vtorresurs

У Харкові папір і картон оцінюють однаково — по 4,5 гривні за кілограм. У Львові вартість макулатури залежить від виду та коливається в межах 2–5 гривень за кіло. У Дніпрі папір, картон та іншу макулатуру приймають за однією фіксованою ціною — 3 гривні за кілограм.

У Харкові макулатура з паперу та картону мають одну ціну. Фото: global-eco

У Львові ціни коливаються. Фото: ecosense

Яка ціна на вторсировину у Дніпрі. Фото: vtormet

У більшості міст папір коштує дорожче за картон. Найвищі ціни на папір зафіксовані в Одесі та Києві.

