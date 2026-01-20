Не только в банках: эксперт рассказала о секретах длительного хранения сала

Хорошо засоленное сало может храниться круглый год

Сало нередко вызывает опасения у покупателей — особенно когда речь заходит о хранении и безопасности продукта. Между тем при правильной засолке и соблюдении простых условий оно может долго сохранять качество, вкус и полезные свойства даже в домашних условиях.

Об этом "Телеграфу" рассказала доктор сельскохозяйственных наук, эксперт по качеству продукции свиноводства Ирина Баньковская.

Подробнее читайте в материале: "Купили — не паникуйте: эксперт посоветовала, как правильно выбрать и хранить сало"

"Раньше в селах хорошо натертое солью сало складывали в деревянные ящики и ставили под них поддоны, в которые стекала лишняя влага. Это правильная засолка", – рассказала Баньковская.

Учитывая небольшое количества этого продукта в домашних условиях, она посоветовала поместить его в стеклянные банкии добавила, что слабо подсоленное сало прекрасно хранится и в морозильной камере.

"К соли я, например, добавляю немного черного молотого перца и мелко нарубленный чеснок. Обычно перед замораживанием я заворачиваю кусочки сначала в бумажные пакеты, а затем в целлофановые. Так оно гораздо лучше сохраняется", – поделилась эксперт своими секретами.

По ее словам, в погребе хорошо засоленное сало может храниться круглый год – в нем не размножаются микроорганизмы. Но разве у нас хватит терпения, чтобы сало лежало так долго? Баньковская рассказала, что самый вкусный продукт ела в горах. Он был приготовлен с использованием редкого природного компонента.

Кусок настоящего сала. Фото: Ирина Баньковская

"Когда-то давно в Карпатах меня угощали салом, приготовленным методом мокрого посола. А именно: нашпигованным чесноком и залитым рапой из местного озера бывшей солевой шахты. Этот продукт был "живым" и просто таял во рту", – сказала она.

Напоследок эксперт отметила полезные свойства сала – оно замедляет всасывание алкоголя и смягчает его неприятные последствия. Поэтому перед вечеринкой она посоветовала съесть кусочек свежего сала.

Ранее мы рассказали, как правильно запечь подчеревину в духовке. В сало нужно добавить сахар.