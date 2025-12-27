Сэкономите значительную сумму. Когда лучше закупать мясо и сало впрок

Запасы мяса из-за отключения света лучше делать осторожно

Делать запасы мяса, особенно свинины, накануне праздников не нужно. Ведь с 20 декабря цены растут и держатся на этом уровне до первых чисел января.

Об этом частный заготовитель из Васильковского района Киевщины Александр рассказал "Телеграфу" в материале "Сколько будет стоить свинина перед Новым годом (инфографика)".

Что нужно знать:

Свинина и сало могут храниться в морозилке

Закупать мясо с запасом нужно было еще в начале декабря

После первой декады января цены на мясо немного снизятся

По словам экспертов, выгодно закупаться мясом нужно было еще несколько недель назад, где-то в начале декабря. Ведь после 20 декабря на фоне предпраздничного ажиотажа цены вырастут, поэтому делать масштабные закупки нет смысла.

Цены на свинину в декабре 2025 года. Инфографика "Телеграфа"

"Многие так и делают. До Нового года скупляются с запасом, бросают на заморозку", — говорит Александр.

Он добавляет, что мясо и сало отлично хранятся при минусовых температурах и не теряют вкусовых качеств. Потому свинину можно замораживать. Однако не следует забывать, что повторные циклы разморозки-заморозки плохо влияют на мясо и не допустимы. То есть из-за регулярных отключений света лучше не делать слишком большие запасы, максимум на два-три приготовления пищи.

