Свинина дешевеет, а "генеральское сало" дорожает: эксперты объяснили почему так

Чтобы сало было такое, как нужно, нужно длительное время растить животное

Свинина в Украине упала в цене, но этот продукт стоит несколько сот гривен. Речь о генеральском сале — из боковой части туши, имеющей характерную мясную полоску, как лампас на штанах генерала.

Что нужно знать:

Генеральское сало сохраняет высокие цены – до 600 грн/кг

Есть дефицит продукта

Промышленные свиньи не выращиваются до нужного веса

"Телеграф" расспросил аналитиков, почему генеральское сало может стоить и 600 грн за килограмм. Аналитик мясного рынка Николай Бабенко объяснил это дефицитом товара. В промышленном выращивании свиней не доводят до веса, когда начинает скапливаться жир.

Частные производители, выращивавшие свиней на сало, в прошлом году серьезно пострадали от африканской чумы свиней. Бабенко предполагает, что поголовье уменьшилось даже сильнее, чем в промышленности.

Частный заготовитель из Васильковского района Киевщины Александр объяснил, что чтобы у свиньи было нужное сало, ее нужно держать до года — тогда прослойка будет 3-4 см толщиной. А у фермеров свиньи живут по полгода, набирая вес в 130-140 килограммов. По словам заготовителя, из 95 килограммов битого веса сала наберется максимум 20 килограммов и оно будет тонко 1,5 -2 см.

