Не лише в банках: експертка розповіла про секрети тривалого зберігання сала

Добре засолене сало може зберігатися цілий рік

Сало нерідко викликає побоювання у покупців — особливо коли йдеться про зберігання та безпеку продукту. Тим часом при правильному засолюванні та дотриманні простих умов воно може довго зберігати якість, смак та корисні властивості навіть у домашніх умовах.

Про це "Телеграфу" розповіла доктор сільськогосподарських наук, експертка з якості продукції свинарства Ірина Баньковська.

Детальніше читайте у матеріалі: "Купили — не панікуйте: експертка порадила, як правильно вибрати та зберігати сало"

"Раніше в селах добре натерте сіллю сало складали в дерев’яні ящики і ставили під них піддони, в які стікала зайва волога. Це правильне засолювання", — розповіла Баньковська.

Враховуючи невелику кількість цього продукту в домашніх умовах, вона порадила помістити його в скляні банки, додала, що слабо підсолене сало чудово зберігається і в морозильній камері.

"До солі я, наприклад, додаю трохи чорного меленого перцю і дрібно нарубаний часник. Зазвичай перед заморожуванням я загортаю шматочки спочатку в паперові пакети, а потім у целофанові. Так воно набагато краще зберігається", – поділилася експертка своїми секретами.

За її словами, у льоху добре засолене сало може зберігатися цілий рік – у ньому не розмножуються мікроорганізми. Та хіба ж у нас вистачить терпіння, щоб сало лежало так довго? Баньковська розповіла, що найсмачніший продукт їла в горах. Він був приготовлений із використанням рідкісного природного компонента.

Шматок справжнього сала. Фото: Ірина Баньковська

"Колись давно в Карпатах мене пригощали салом, приготованим методом мокрого посолу. А саме: нашпигованим часником і залитим ропою з місцевого озера колишньої сольової шахти. Цей продукт був "живим" і просто танув у роті", — сказала вона.

Насамкінець експертка зазначила корисні властивості сала – воно уповільнює всмоктування алкоголю та пом’якшує його неприємні наслідки. Тому перед вечіркою вона порадила з’їсти шматочок свіжого сала.

Раніше ми розповіли, як правильно запекти підчеревину у духовці. До сала потрібно додати цукор.