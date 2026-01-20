"Прохаваеш, с*ка": экс-глава Офиса президента пообщался с депутатом от "Слуги народа"

Нардеп отметила, что Тина Кароль регулярно помогает военным

Украинскую певицу Тину Кароль, которая оказалась в центре скандала из-за "оптимистической" песни, поддержала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Но ее поддержка вызвала резкую реакцию со стороны экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

На своей странице в Facebook депутат написала, что негативные комментарии о песне Тины Кароль "разгоняют" по сетях российские ИПСО и "неполезные идиоты". Ольга подчеркнула, что Тина Кароль активно занимается волонтерством и поддерживает украинских военных.

Ольга Василевская-Смаглюк в своей публикации рассказала, что украинская артистка регулярно посещает военные подразделения на линии фронта, организовывает сборы и благотворительные концерты, и незаслуженно столкнулась с большой волной хейта.

Ольга Василевская-Смаглюк и Тина Кароль

Когда хейтят аполитичную певицу, которая в самые черные дни пытается поддержать каждого из нас, а делают это уклонисты или "блоггеры" с фейковой отсрочкой от службы, и пророссийский след здесь очевиден — этим должны заняться правоохранительные органы. Ольга Василевская-Смаглюк

Однако поддержка нардепа от "Слуги народа" вызвала жесткий ответ со стороны бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. В комментариях к публикации "неполезной идиоткой" он назвал саму Ольгу.

"Оля, давай честно. Неполезная идиотка — это ты";

Василевская-Смаглюк вступила с ним в словесную перепалку, сперва коротко написав: "взаимно", на что Андрей Богдан ответил ей более резко:

"Взаимно у тебя в горле раком станет. Прохаваешь, с*ка"

"Телеграф" писал ранее, что Тина Кароль после волны хейта опубликовала видеообращение, в котором извинилась перед теми, кого оскорбил текст композиции. Но в сети заметили интересный момент.