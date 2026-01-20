"Прохаваеш, с*ка": ексголова Офісу президента поспілкувався з депутаткою від "Слуг народу"

Нардепка зазначила, що Тіна Кароль регулярно допомагає військовим

Українську співачку Тіну Кароль, яка опинилася в центрі скандалу через "оптимістичну" пісню, підтримала народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Але її підтримка викликала різку реакцію з боку ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

На своїй сторінці у Facebook депутатка написала, що негативні коментарі про пісню Тіни Кароль "розганяють" мережами російські ІПСО та "некорисні ідіоти". Ольга наголосила, що Тіна Кароль активно займається волонтерством та підтримує українських військових.

Ольга Василевська-Смаглюк у своїй публікації розповіла, що українська артистка регулярно відвідує військові підрозділи на лінії фронту, організовує збори та благодійні концерти, тому незаслужено зіткнулася з великою хвилею хейту.

Ольга Василевська-Смаглюк та Тіна Кароль

Коли хейтять аполітичну співачку, яка в найчорніші дні намагається підтримати кожного з нас, а роблять це ухилянти або "блогери" з фейковою відстрочкою від служби, і проросійський слід тут очевидний — цим мають зайнятися правоохоронні органи. Ольга Василевська-Смаглюк

Однак, підтримка нардепки від "Слуги народу" викликала жорстку відповідь з боку колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана. У коментарях до публікації "некорисною ідіоткою" він назвав саму Ольгу.

"Олю, давай чесно. Некорисна ідіотка — це ти";

Василевська-Смаглюк вступила з ним у словесну суперечку, спершу коротко написавши: "навзаєм", на що Андрій Богдан відповів їй ще більш різко:

"Навзаєм у тебе в горлі раком стане. Прохаваєш, с*ка"

"Телеграф" писав раніше, що Тіна Кароль після хвилі хейту опублікувала відеозвернення, в якому перепросила перед тими, кого образив текст композиції. Але у мережі помітили цікавий момент.