Мировое признание за копейки: Настя Каменских вляпалась в скандал

Каменских могла использовать ботов в соцсетях

Известная украинская певица Настя Каменских, которая оскандалилась заявлением о языке в США, пытается восстановить свою репутацию. Для этого она, вероятно, заказала услуги ботофермы — группы, управляющей фейковыми аккаунтами в соцсетях.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов написал в своем телеграм-канале, что под постами Каменских в инстаграме можно увидеть много положительных комментариев. Обычно их пишут пользователи с пустых страниц, где нет публикаций и подписчиков. По мнению Беспалова, певица пытается создать впечатление, что ее творчество нравится иностранным слушателям.

Каменских пытается спасти ситуацию с помощью ботов и сделать вид, что иностранная публика от нее в восторге. Мы тоже в восторге от Джейми и Хейдена — фанатов НК из 0 подписчиков. Так сказать у певицы наступил "Золотой век дешевых ботов". Богдан Беспалов

The energy there must be insane ("Энергия там, пожалуй, просто безумная!").

How do you always manage to make it look so chic, even at tennis?! ("Как тебе всегда удается выглядеть так стильно, даже на теннисе?!").

So happy for you. One day I will go too ("Очень рада за тебя. Когда-то и я туда поеду").

Комментарии пользователей сети, которые могут быть ботами, скриншот Богдана Беспалова

Аккаунт пользователя, который писал комментарий Каменских, скриншот Богдана Беспалова

Другой аккаунт пользователя сети, скриншот Богдана Беспалова

Певица могла заказать услуги ботофермы. За небольшие деньги эти компании с пустых аккаунтов пишут комментарии, чтобы произвести нужное впечатление на людей. Комментариев таких ботов под постами могут быть десятки и с разным содержанием. Например, на одном из ресурсов за 10 положительных комментариев нужно заплатить всего 20 гривен.

Цены на ботов, скриншот из сети

Напомним, что в августе Каменских ездила в тур по городам США. Во время одного из концертов исполнительница заявила на русском, что неважно, на каком языке говорить, главное — любовь. Украинцы раскритиковали артистку за такую позицию и напомнили, что Россия уничтожает города и убивает украинцев, поэтому язык имеет значение.

