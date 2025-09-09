Мировое признание за копейки: Настя Каменских вляпалась в скандал
Каменских могла использовать ботов в соцсетях
Известная украинская певица Настя Каменских, которая оскандалилась заявлением о языке в США, пытается восстановить свою репутацию. Для этого она, вероятно, заказала услуги ботофермы — группы, управляющей фейковыми аккаунтами в соцсетях.
Блогер-сплетник Богдан Беспалов написал в своем телеграм-канале, что под постами Каменских в инстаграме можно увидеть много положительных комментариев. Обычно их пишут пользователи с пустых страниц, где нет публикаций и подписчиков. По мнению Беспалова, певица пытается создать впечатление, что ее творчество нравится иностранным слушателям.
Каменских пытается спасти ситуацию с помощью ботов и сделать вид, что иностранная публика от нее в восторге. Мы тоже в восторге от Джейми и Хейдена — фанатов НК из 0 подписчиков. Так сказать у певицы наступил "Золотой век дешевых ботов".
- The energy there must be insane ("Энергия там, пожалуй, просто безумная!").
- How do you always manage to make it look so chic, even at tennis?! ("Как тебе всегда удается выглядеть так стильно, даже на теннисе?!").
- So happy for you. One day I will go too ("Очень рада за тебя. Когда-то и я туда поеду").
Певица могла заказать услуги ботофермы. За небольшие деньги эти компании с пустых аккаунтов пишут комментарии, чтобы произвести нужное впечатление на людей. Комментариев таких ботов под постами могут быть десятки и с разным содержанием. Например, на одном из ресурсов за 10 положительных комментариев нужно заплатить всего 20 гривен.
Напомним, что в августе Каменских ездила в тур по городам США. Во время одного из концертов исполнительница заявила на русском, что неважно, на каком языке говорить, главное — любовь. Украинцы раскритиковали артистку за такую позицию и напомнили, что Россия уничтожает города и убивает украинцев, поэтому язык имеет значение.
