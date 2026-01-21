В три раза больше Ватикана: какое кладбище Украины самое большое и где оно расположено

Его площадь значительно увеличилась в 2022 году

В Мариуполе находится самое большое в Украине кладбище. Его территория и назначение существенно изменились после событий, произошедших в городе в 2022 году.

Старокрымское кладбище в Донецкой области имеет площадь более 160 гектаров, а территорию неоднократно расширяли из-за роста количества захоронений. Подробнее о нем написал "Телеграф".

По открытым данным, в 2011 году кладбище увеличили с 83 до 163 гектаров. Это примерно 228 футбольных полей стандартного размера (7140 квадратных километров) или площадь, в три раза превышающая Ватикан (44 га). А через два года для жителей города запустили специальный автобусный маршрут, чтобы им было удобнее добираться до него. Само кладбище расположено на окраине города, в октябрьском районе Мариуполя.

Во время боев за Мариуполь в 2022 году, по оценкам украинских властей, погибли более 20 тысяч мирных жителей. Из-за активных боевых действий людей часто хоронили во дворах домов и вдоль улиц.

24 марта 2022 года на территории Старокрымского кладбища выкопали траншеи длиной 60-70 метров для братских захоронений. В течение месяца появились новые траншеи, а их общая длина достигла около 200 метров.

