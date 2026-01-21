Этот город Украины назвали в честь известного актера: как это произошло

Депутаты и жители обсуждали семь вариантов названия города, включая Елисаветград и Кропивницкий

Кропивницкий — город с непростой историей названия, в которой переплелись культура и политика. Его имя закрепилось за ним уже 10 лет и связано с выдающимся украинцем, который проживал там.

Свое современное название он получил 14 июля 2016 года после долгих обсуждений среди жителей и депутатов, по словам переводчика Богдана Стасюка, который там проживает и работает, передает "Общество Культура".

От Кировограда до Кропивницкого: как город выбирал новое название

Ранее город назывался Кировоград, но это название постепенно утратило связь с личностью, в честь которой оно было дано. В рамках закона о декоммунизации пришлось искать вариант, который бы отражал историю и культуру города.

С 1991 года обсуждалось возвращение исторического названия Елисаветград, однако оно ассоциировалось с имперским прошлым. Всего рассматривалось семь вариантов: Елисаветград, Кропивницкий, Ингульск, Златополь, Благомир, Эксампей и Казацкий. Дискуссии проходили в рамках общественных слушаний, а жители могли высказать свое мнение в своеобразном опросе на улицах города.

Город Кропивницкий. Фото: Скай

Новое название связано с украинским писателем и драматургом Марком Кропивницким, который основал профессиональный украинский театр. В Кропивницком он жил, ставил спектакли и работал вместе с другими известными актерами и драматургами своего времени.

В городе сохранились места, связанные с его деятельностью: дом, где жил и творил Кропивницкий, дом общественных собраний, где выступал его театр, академический музыкально-драматический театр и образовательные учреждения, носящие его имя.

Город также имел шанс получить название по литературному прототипу. Повесть Юрия Яновского "Байгород" описывает события украинской революции, и это имя могли использовать, но времени на закрепление такого варианта в городских нарративах не хватило.

