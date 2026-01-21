Как выглядит самый высокий небоскреб Украины и почему его считают скандальным

Самое высокое здание Украины имеет 47 этажей

168 метров – именно на такую высоту возвышается над Киевом самое высокое здание страны. Это почти два футбольных поля, поставленных вертикально. Когда его строили, вокруг разгорелись такие страсти, что даже ЮНЕСКО вмешалась в ситуацию.

Гигант на Печерске расположен по адресу Кловский спуск, 7. Это не просто жилой дом, а целый комплекс. Одна часть — 47-этажный ЖК "Кловский", вторая — 18-этажный бизнес-центр Carnegie Tower.

Самое высокое здание страны

Строительство стартовало в 2006 году. Завершили работы только через шесть лет — в 2012 году. С этого момента сооружение стало одним из символов современного Киева, хотя и очень противоречивым.

Авторы проекта — Сергей Бабушкин и Андрей Мазур из "Архитектурного союза". Они создали здание в постмодернистском стиле, хотя часть экспертов называет это псевдоисторизмом. Архитекторы сделали ярусную структуру, напоминающую Большую лаврскую колокольню. В некоторых вариантах фасад даже повторял цвета Киево-Печерской лавры.

Интересно, что изначально жилая часть должна была быть намного ниже – всего 37 этажей. Но потом планы поменяли и добавили еще десять этажей.

Расположение небоскреба – престижный район Печерск, буквально в нескольких минутах ходьбы от метро "Кловская". В бизнес-центре сдают офисы класса B. Там есть подземный паркинг, камеры наблюдения и круглосуточная охрана.

Здание расположено в престижном районе столицы

В жилой части – квартиры с окнами на весь Киев. Большинство раскупили еще до того, как стройка закончилась. Сейчас на рынке продается несколько квартир в этом комплексе. Цены стартуют от 7,2 миллионов гривен и достигают 28,5 миллионов. Всё зависит от площади и ремонта.

Несмотря на статус рекордсмена, небоскреб постоянно критикуют. Главная претензия – он портит исторический облик города. ЮНЕСКО даже выражала обеспокоенность, потому что сооружение влияет на панораму Киево-Печерской лавры. Звучали даже радикальные предложения – от полного демонтажа до смены фасада на зеркальный, чтобы здание меньше бросалось в глаза.

Здание предлагали демонтировать

Для сравнения: в мире есть гораздо большие жилые постройки. К примеру, башня Regent International в китайском Ханчжоу. Ее высота – 206 метров, а живет там от 20 до 30 тысяч человек. Внутри есть квартиры, офисы, магазины, рестораны и спортзалы. Люди могут жить там, не выходя наружу.

