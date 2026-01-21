Втричі більше за Ватикан: яке кладовище України найбільше і де воно розташоване

Його площа значно збільшилась у 2022 році

У Маріуполі є найбільше в Україні кладовище. Його територія і призначення суттєво змінилися після подій, що відбулися у місті у 2022 році.

Старокримське кладовище у Донецькій області має площу в понад 160 гектарів, а територію неодноразово розширювали через зростання кількості поховань. Детальніше про нього написав "Телеграф".

Кладовише у Маріуполі. Фото: Телеграф

За відкритими данними, У 2011 році кладовище збільшили з 83 до 163 гектарів. Це приблизно 228 футбольних полів стандартного розміру (7140 квадратних кілометрів) або площа, що втричі більша за Ватикан (44 га). А через два роки для жителів міста запустили спеціальний автобусний маршрут, аби їм було зручніше доїжджати до нього. Саме кладовище розташовано на околиці міста, у жовтневому районі Маріуполя.

Під час боїв за Маріуполь у 2022 році, за оцінками української влади, загинули понад 20 тисяч мирних жителів. Через активні бойові дії людей часто ховали у дворах будинків та вздовж вулиць.

24 березня 2022 року на території Старокримського кладовища викопали траншеї довжиною 60-70 метрів для братських поховань. Протягом місяця з’явилися нові траншеї, а їх загальна довжина сягнула близько 200 метрів.

